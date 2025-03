Oasport.it - Curling femminile: l’Italia lotta con la Svizzera, ma arriva la sconfitta ai Mondiali. Playoff compromessi

Leggi su Oasport.it

hato alla pari con laper otto end ai2025 di, poi nel finale si è dovuta inchinare al cospetto della corazzata elvetica capace di vincere quattro delle ultime cinque rassegne iridate. Le azzurre hanno cercato il colpo a effetto sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) contro uno degli avversari più quotati in circolazione, ma purtroppo sono incappate nella quinta battuta d’arresto su sette partite disputate in terra asiatica.Dopo il ko maturato nella notte contro la Cina, il quartetto tricolore ha ceduto per 8-5 contro la formazione rossocrociata (al comando della graduatoria da imbattuta con sette affermazioni all’attivo) e così la situazione di classifica si è fatta ancora più complicata: Stefania Constantini e compagne occupano l’undicesima posizione con due successi all’attivo, ormai la rincorsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta si è complicata sensibilmente.