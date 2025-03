Liberoquotidiano.it - Cruciani e il vigilante arrestato, "vi faccio una domanda": sinistra travolta

È durato ben 4 ore 'interrogatorio di garanzia di Antonio Micarelli, ilcon l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Antonio Ciurciumel, presunto ladro sorpreso in via Cassia durante un tentativo di furto alla vicina di casa e contro cui ha esploso diversi colpi di pistola lo scorso 6 febbraio. L'uomo, 56 anni, ora è in carcere, ma davanti al gip ha ribadito di aver agito per legittima difesa. Lo fanno sapere gli avvocati Pietro Pomanti e Valerio Orlandi, difensori del. Di questo si parla a Quarta Repubblica, il talk di Rete4 condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti c'è Giuseppe, speaker di Radio 24 e conduttore de La Zanzara, che accorre in difesa dele risponde direttamente alle 3 domande che Porro gli mostra sul videowall: "Il video è sufficiente a capire cosa accade? No.