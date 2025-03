Juventusnews24.com - Cruciani consiglia: «La Juve può tornare la Juventus solamente con Andrea Agnelli, serve una figura come lui» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni e ilsul momento dei bianconeri e parla così di, intervenuto al podcast Aria Fritta, ha analizzato il momento dellasoffermandosi sulladi, tornata nuovamente a far chiacchierare i tifosi bianconeri.?uscire dal momento di crisi della #ntus? ?? Per #c'è solo un nome e cognome: "" ? Cosa ne pensate? pic.twitter.com/IpSGEBz7pg— SantoJj ???+8?? (@SantoJj) March 17, 2025PAROLE – «Lapuòlantusse torna. Unalui, per competenza entinità, anche se ha commesso errori, sono convinto che in questo momento lapotràad alto livello solo con lui».Leggi suntusnews24.