Crotone, i bambini della scuola "Don Milani – Ic Cutuli" avranno la mensa scolastica

Come comunicato dall’assessore al PNRR Luca Bossi, è stata pubblicata la gara per la realizzazionestruttura che prevede un finanziamento di € 386.400,00 proveniente da fondi PNRR che l’amministrazione ha ottenuto attraverso apposita programmazione.Il progettoconsiste nella realizzazione di un edificio su un piano interamente costruito con materiali e tecniche di bioedilizia.Nel dimensionamentostruttura sono state considerate le normative per la progettazione di asili nido nazionali e regionali.La struttura è stata progettata per una popolazionedi circa 230 alunni dei quali il 70% fruiscono del servizio, quindi circa 160 alunni.Le opere in progetto prevedono la trasformazione di parte del parcheggio esistente al fine di realizzare il nuovo fabbricato che sarà posto a distanza prevista dalla normativa in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente in merito alla distanza tra pareti finestrate e a quanto previsto dalle norme di igiene e sicurezza in generale.