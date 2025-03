Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Molto preoccupato per Gaza, non sono ottimista su una nuova tregua. La posizione dell’Italia sul riarmo europeo? Non la so”

“La situazione in Medio Oriente mi preoccupa, anche se nei giorni scorsi era evidente che c’era un innalzamento dei toni da parte di Israele. In questo momento hanno prevalso le ali che erano contro ladalla parte di Hamas e dalla parte di Israele. E il risultato è questo. Cercheremo di lavorare nelle prossime settimane perché riprevalga la ragione in entrambi le parti, che in questo momento è quella di cessare le ostilità e riportare a casa tutti gli ostaggi“. Così ai microfoni di Non stop news, su Rtl 102.5, il ministro della Difesa Guidocommentai raid israeliani di questa notte su, costati la vita di 404 persone.“È una conseguenza di un atteggiamento di Hamas sul rientro degli ostaggi – afferma il ministro – scelta fortemente criticata dalle famiglie degli ostaggi perché in questo modo si interrompe non solo la, ma anche quel percorso che era iniziato per il quale tornassero tutti a casa.