Quicomo.it - Crolla il ponteggio: feriti due operai italiani in Canton Ticino

Leggi su Quicomo.it

Oggi, poco prima delle 9.45, presso un cantiere per la ristrutturazione di uno stabile privato in via Raimondo Rossi ad Arzo (Mendrisio) c'è stato un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, due- un 54enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese e un 48enne cittadino.