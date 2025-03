Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa di Reggio Emilia, è caos: sciopero, dimissioni e lettere di accuse

, 18 marzo 2025 – Unosenza precedenti di una settimana da parte di alcuni volontari dellache si sono astenuti dal turno. E poi ancora, un bilancio non approvato ed elezioni supplettive andate deserte. Volano gli stracci nel comitato Cri di. Una situazione esplosiva che ha portato addirittura ad una lettera di protesta inviata al presidente del comitato regionale Francesco Zammarchi “sottoscritta da 80 dissidenti”, come si definiscono. Tutti contro la gestione del nuovo consiglio direttivo del presidente Mario Restuccia, confermato al secondo mandato nel maggio scorso. A novembre però iniziano i problemi (anche se – dicono i dissidenti – “si trascinavano già dal primo mandato e la risicata maggioranza con cui ha vinto le elezioni è emblematica del malcontento”) e i soci non approvano il bilancio preventivo 2025.