Croazia-Francia | le probabili formazioni

La finale del Mondiale 2018 vale ora il passaggio alle semifinali di Nations League 2025.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Poljud di Spalato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I croati si sono guadagnati questo appuntamento giungendo secondi alle spalle del Portogallo nel gruppo 1 di Lega A. Otto i punti conquistati dalla Nazionale di Dalic, che ha chiuso il suo cammino con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Positivo è stato il rendimento casalingo, meno quello esterno che dovrà essere migliorato per avere speranze di passaggio del turno.I transalpini hanno invece chiuso al primo posto nel girone con Italia, Belgio ed Israele. Tredici i punti conquistati dalla Nazionale di Deschamps, in virtù di due vittorie contro il Belgio, del pareggio e della vittoria contro Israele, e della sconfitta e del successo contro l’Italia.