Crisi Lucchese | Varetti aspetta l’ok da Longo

Vicolo stretto. Il destino della, sotto l’aspetto societario, è legato ad un filo sottilissimo: la composizione negoziata alla Camera di commercio, per evitare che i libri finiscano subito in tribunale, sempreché questa strada sia percorribile. La composizione negoziata è un istituto teso a trovare un risanamento alla conclamata profonda, attraverso una procedura complessa, portata avanti dalla stessa Camera di commercio. Per prima cosa dovrà essere il presidente della, l’avvocato, ad autorizzare il sindaco revisoread aprire la composizione negoziata; quindi la Camera di commercio, una volta accettata la richiesta, dovrà nominare un perito di sua fiducia. A quel punto l’esperto dovrà esaminare, una per una, la situazione debitoria, ma solo quella che riguarda i debiti verso i fornitori o i vari enti mutualistici, perché nulla potrà fare per i debiti nei confronti della Lega di serie "C" (stipendi e contributi ai tesserati da ottobre fino a giugno per una cifra intorno ai due milioni di euro).