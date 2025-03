Quifinanza.it - Crisi da sovraindebitamento, come liberarsi dai debiti con la legge 3/2012

L’indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia ha evidenziato che circa il 26% delle famiglie è indebitato, mentre il 37% segnala difficoltà nel far fronte alle spese fisse e ricorrenti. Questi numeri raccontano una realtà diffusa: per molte persone, il peso di mutui, prestiti e rate può diventare insostenibile. In questi casi, conoscere le soluzioni a disposizione è dirimente per evitare il rischio di esclusione finanziaria e costruire un percorso di ripartenza.Proprio per rispondere a queste situazioni, il legislatore ha introdotto la disciplina del, è stata introdotta dallan. 3 del, nota anchesalva suicidi”, un nome che da solo racconta il dramma di chi non vede più soluzioni. Tale, oggi armonizzata nel Codice dellad’impresa e dell’insolvenza – D.