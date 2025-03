Ilgiorno.it - Cremona accoglie la quinta edizione di Formaggi & Sorrisi: degustazioni e spettacoli

si prepara adre ladi “– Cheese; Friends Festival”, dal 28 al 30 marzo nel cuore della città. L’evento, dedicato alle eccellenze casearie, si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, tra cui, incontri culturali,e competizioni a tema. Il festival è un’occasione unica per scoprire e assaporareda tutte le regioni, immersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Appassionati, esperti del settore e curiosi potranno partecipare aguidate, momenti di intrattenimento e incontri con esperti per approfondire la cultura casearia. Tanti appuntamenti che stupiranno il pubblico, tra i più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare che sarà una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, decorato con mezzelune di provolone.