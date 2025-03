Thesocialpost.it - Crema pasticcera in polvere, l’allarme: “Potrebbe esplodere”

Dietro l’apparente innocenza di un cucchiaio diistantanea si cela un pericolo poco noto ma estremamente reale. Questa miscela, composta da amido di mais e altri ingredienti, se dispersa nell’aria in grandi quantità può trasformarsi in una miccia esplosiva.La storia lo dimostra: nel 1981, un’esplosione alla fabbrica Bird’s Custard in Inghilterra ferì diversi lavoratori. Ma l’episodio più tragico risale al 1919, quando un’esplosione in un impianto di amido di grano in Iowa causò 48 vittime. Anche in tempi più recenti, episodi simili continuano a verificarsi in tutto il mondo, con centinaia di morti e feriti.Il motivo è scientifico: alcune polveri alimentari, come la farina, lo zucchero o l’amido, se sospese nell’aria in forma di nuvola, hanno una superficie di combustione molto ampia.