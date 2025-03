Ilrestodelcarlino.it - Crediti d’imposta inesistenti per 600 milioni: arrestato imprenditore modenese, 32 indagati

Modena, 18 marzo 2025 - Undi Mirandola (Modena), operante nel settore della somministrazione di manodopera, è statoe posto in custodia cautelare in carcere. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, e eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Le accuse e gliL'è accusato di associazione per delinquere finalizzata a indebite compensazioni di, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in bilancio e abusivismo finanziario. Sono stati inoltre disposti sequestri preventivi, anche per equivalente, per un valore di circa 2,6di euro nei confronti di 4 società e di 6. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, ha coinvolto complessivamente 32 persone e 18 società.