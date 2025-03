Liberoquotidiano.it - "Credeva di essere determinante...": Marco Tardelli umilia Thiago Motta

Per la Juve è un momento da incubo. Il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina, il quarto posto perso nei confronti del Bologna, la Champions e la Coppa Italia già sfuggite.a fine stagione saluterà la Vecchia Signora, perché il suo progetto è naufragato. Su La Stampa, l'ex bianconeroha individuato l'inizio di questa situazione che definisce "imbarazzante" nel cambio di progetto tecnico. "Tutto è iniziato con l'allontanamento di Allegri, licenziato nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions — le sue parole — Allontanamento inspiegabile se non con la volontà di cambiare le regole. Tutto in mano a Giuntoli e quello che non è stato fatto per Allegri si è pensato di farlo per”. Semprenel suo editoriale sul quotidiano piemontese aggiunge: "In effetti Giuntoli si è mosso bene sul mercato soddisfacendo sia tifoserie che allenatore:riuscirà a far giocare bene la Juve come fatto con Bologna e Spezia ma ha creduto che solo lui fossedimenticando che i giocatori e lo spogliatoio fanno la squadra".