Lapresse.it - Covid, la chiesa del cimitero di Bergamo svuotata dei banchi come nel 2020

LadelMonumentale dideiin quel drammatico, quando al posto degli inginocchiatoi furono sistemate centinaia di bare. Cinque anni dopo l’inizio della pandemia, la città celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime delalmonumentale.“Lavuota richiama quel periodo, il vuoto che si creò in quei giorni, lo stesso vuoto che avvolse la grande piazza, la piazza dell’umanità, San Pietro, con il Papa solo di fronte al mondo”, ha spiegato monsignor Francesco Beschi, vescovo di. “Allora, qui mancavano i vivi, ma non i morti. Era un tappeto di bare, un’assenza che si faceva sentire nello stomaco, nelle viscere, nel cuore”. La cerimonia è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale.“Volevamo riportare alla memoria ciò cheha vissuto in quei giorni.