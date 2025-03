Lapresse.it - Covid, 18 marzo giornata in memoria delle vittime: 5 anni fa i camion con le bare a Bergamo

Leggi su Lapresse.it

Cade oggi, 18, laindel. Esattamente cinquefa è stata unagiornate simbolo della pandemia da coronavirus: ain un silenzio irreale andava in scena l’impressionante sfilata deimilitari carichi dicontenenti ledel coronavirus. L’Italia era in lockdown da poco più di una settimana. La città lombarda era tra le più colpite dal virus e gli obitori non avevano più spazio per contenere le migliaia di. Da qui l’intervento dell’esercito e quell’immagine che rimane da quel giorno negli occhi di tutti. E così la data del 18è diventata dal 2021, a imperitura, laNazionale indell’epidemia di coronavirus. Oggi al Senato bandiere a mezz’asta in Senato, numerose le iniziative in programma in tutta Italia.