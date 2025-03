Ilnapolista.it - Courtois e il Belgio: «Sono stato male e l’ex ct Tedesco non è mai venuto a parlami, mi ha mancato di rispetto»

Leggi su Ilnapolista.it

Thibautracconta il suo tormentato rapporto conct DomenicoDopo un anno e mezzo di assenza a seguito di uno scontro conct Domenico, Thibautha fatto il suo ritorno nella Nazionale del(ora allenata da Rudi Garcia). Il portiere in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulle motivazioni che hanno causato lo scontro, esprimendo la voglia di guardare avanti e di lasciarsi tutto alle spalle:“Abbiamo parlato con il gruppo lunedì e la conversazione è andata bene. C’è stata molta incomprensione e disinformazione, quindi ho voluto dire agli altri giocatori la mia verità. Ora tuttistati in grado di capire cosa avevo in mente.La questione della fascia da capitano non era la questione centrale; ridurla a questo èun errore.sollevato di aver potuto parlare faccia a faccia e chiarire tutto.