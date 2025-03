Formiche.net - Costruire ponti tra Ue e Usa, l’Italia contro i solchi raccontata da Meloni

e non scavare. Questo, secondo Giorgia, il ruolo deltra Ue e Usa, nella consapevolezza che Roma non segue acriticamente partner europei o americani, ma è autonoma nelle riflessioni e segnala le criticità che ritiene in tutti i temi più importanti. Il presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alle camere prima del consiglio europeo del prossimo 20 marzo mette l’accento (citando Pericle) su obiettivi e prerogative italiane (dai fondi di coesione all’immigrazione, dalla competitività europea ai dazi), senza complessi di inferiorità o inversioni, ma proseguendo sulla traccia imboccata sin dal suo insediamento e aggiungendo alcuni elementi di merito come sulla difesa.Quale difesaDifesa non è comprare armi, precisa, ma significa abbracciare all’interno di un concetto già di per sé ampio il dover presidiare altri ambiti strategici come lo spazio, le aree sottomarine, le reti.