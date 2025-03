Formiche.net - Così Modi e Jaishankar raccontano l’India dal Raisina Dialogue

Il, in corso a Delhi, si conferma sempre più come la piattaforma privilegiata per proiettarenel dibattito globale. L’evento organizzato dall’Orf (il più importante think tank indiano) non è solo un forum diplomatico, ma un vero e proprio laboratorio, dove Delhi afferma la propria visione del mondo, del potere e dell’ordine internazionale. È in questo contesto che risaltano in modo sinergico due voci centrali della leadership indiana e della sua narrazione strategica: quella del ministro degli Esteri Subrahmanyam, intervenuto alla sessione “Thrones and Thorns: Defending the Integrity of Nations”, e quella del primo ministro Narendra, protagonista di un’ampia (tre ore) e meditata intervista con il podcaster Lex Fridman, rilasciata quasi in contemporanea.