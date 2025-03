Vanityfair.it - Così Kate Middleton ha festeggiato San Patrizio: la principessa ha offerto un giro di birra alle Guardie Irlandesi

Leggi su Vanityfair.it

Ladel Gs ha partecipato in solitaria alla parata annuale del reggimento a Londra (e ha bevuto una Guinness con i soldati) per la prima volta da quando ne è diventata il colonnello in capo nel 2022