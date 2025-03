Bergamonews.it - “Così il marito della babysitter abusava di me quando avevo 6 anni”

Seduto al banco dei testimoni, racconta con voce ferma quanto gli avrebbe fatto ilsuaaveva solo 6e frequentava la prima elementare. Atteggiamenti sessuali pesanti che lui,piccolo, non capiva anche perché l’uomo, secondo quanto riportato nella testimonianzagiovane vittima, oggi 19enne, gli diceva “che era normale e che anche mio padre faceva le stesse cose”.Ha iniziato a realizzare di aver subito molestie intorno ai 10-12“ma non ne ho mai parlato con nessuno. Non riuscivo ad esprimermi, mi vergognavo e pensavo che in parte fosse colpa mia”. Il disagio psicologico è diventato psicosomatico e, intorno al mese di marzo del 2022, il ragazzo ha iniziato ad accusare fortissimi mal di stomaco: “La prima volta mi sono sentito male a scuola,la nausea, facevo fatica a respirare e mi hanno portato via con l’ambulanza.