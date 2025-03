Linkiesta.it - Cosa succederebbe se Trump ritirasse i soldati americani dall’Europa

Il ritorno di Donaldalla Casa Bianca ha costretto le cancellerie europee a un brusco risveglio, scuotendole dalla loro illusione post-storica. D’un tratto, la prospettiva di un abbandono degli Stati Uniti appare reale e concreta. E in Europa, secondo le stime ufficiali del Pentagono, sono attualmente stazionati all’incirca ottantamila militari statunitensi.In realtà, spiega a Linkiesta Giuseppe Spatafora, analista dello European Union Institute for Strategic Studies (Euiss), dalla fine della Guerra fredda l’approccio statunitense è sempre stato «paradossale», come un pendolo che oscilla tra «il desiderio di ridurre l’impegno nel continente, lasciando più responsabilità agli europei per la gestione della propria sicurezza» e l’apparentemente opposta «richiesta costante di rimanere legati alle sorti del continente sulla difesa».