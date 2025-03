Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo al televoto del GF, parla per la prima volta Signorini e poi interviene Striscia

Da almeno tre edizioni del Grande Fratello ilè dopato dai fandom tossici che stringono alleanze, creano migliaia di profili fake, distribuiscono una quantità gigantesca di mail e usano anche vpn e bot per votare dall’estero. Quest’anno però laè degenerata, c’è un fandom in particolare che manipola i televoti facendo passare personaggi dallo 0% al 58% delle preferenze. Questo tsunami di voti ormai è così palese che anche Alfonsoè intervenuto: “Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di preferenze facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale.