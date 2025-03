Liberoquotidiano.it - "Cosa sta facendo Putin". La signora russa da Del Debbio cambia il quadro | Video

non ha nessun interesse di finire questa guerra". A dirlo ai microfoni di 4 Di Sera in onda lunedì 17 marzo è una. La donna, interpellata da Paolo Del, mostra un certo pessimismo: "Lui ha cominciato questa guerra per mantenere il potere, quindi nessuna telefonata riuscirà a convincerlo". E ancora: "Bisogna chiedersi perché Trump si fida di un dittatore. Io adesso posso parlare e tornare a casa tranquillamente, invece lì chi dà le sue opinioni, finisce in galera. È successo anche a un ragazzo di 14 anni che ha scritto delle cose su internet". Insomma, lanon crede in un accordo di pace. Intanto è attesa oggi la telefonata tra il presidente americano e l'omologo russo con l'obiettivo di arrivare a una tregua in Ucraina. Entrambi i leader hanno confermato la conversazione, ufficialmente la seconda tra i due da quando il repubblicano è tornato al potere a gennaio.