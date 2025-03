Quifinanza.it - Cosa spegnere per risparmiare energia elettrica in casa

La bolletta della luce è schizzata alle stelle ed è proprio per questo che il decreto legge numero 19 del 28 febbraio 2025 ha stabilito che i clienti domestici con un Isee inferiore a 25mila euro potranno ricevere un bonus di 200 euro. Coloro che ne hanno invece uno sotto i 9.350 euro potranno ricevere un contributo fino a 500 euro. Il bonus, però, è una tantum per cui perè fondamentale per evitare di ricevere bollette troppo alte. Ecco dunque quali importanti accorgimenti seguire.Come fare perL’aumento dei costi dell’ha avuto un impatto significativo sulle famiglie italiane tanto che il governo ha deciso di intervenire con un nuovo bonus2025 per sostenere le famiglie più in difficoltà. Come detto, però, tale sostegno si ottiene una sola volta per cui i comportamenti quotidiani possono fare la differenza.