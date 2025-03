Liberoquotidiano.it - Cosa manca sullo scontrino che è il perno della difesa di Andrea Sempio: un clamoroso ribaltone

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dov'erala mattina del 13 agosto 2007? Per la Procura di Pavia l'allora 19enne amico di Marco Poggi venne a stretto contatto con la sorella Chiara nella sua villetta di via Pascoli, tanto da imprimere il suo Dna su due unghievittima e da essere coinvolto nel suo omicidio con altri complici. Ad oggi indagato,era già stato sentito il 18 agosto 2007 accompagnato dal papà Giuseppe che assistette alle richieste dei carabinieri su alcune chiamate ricevute dal telefono di casa Poggi. "Effettuate in quanto sono amico di Marco", ma non al cellulare per errore di digitazione: "Nella circostanza ho parlato con Chiara - aveva detto - alla quale chiedevo di Marco e lei mi rispondeva che era in vacanza". Quanto alla vittima, "la conoscevo solo di vista", però "mai frequentata" e tanto meno il fidanzato del quale non sapeva il nome, che pure all'epoca era ovunque su tv e giornali.