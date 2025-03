Liberoquotidiano.it - "Cosa ho visto fare a Jannik Sinner". Clamoroso Holger Rune: alza bandiera bianca

È Jack Draper l'erede disul trono di Indian Wells. Il tennista britannico ha battuto il danesein finale in due set (6-2; 6-2) e in poco più di un'ora di gioco, concludendo nel migliore dei modi un torneo giocato a grande livello e mettendo in bacheca il suo primo Masters 1000 della carriera che lo ha innto a numero 7 del ranking ATP. Pronostico ribaltato dunque, con unsconfitto a sorpresa e molto deluso, ma anche onesto nell'ammettere i meriti dell'avversario: "Ci sono molte cose da imparare da queste due settimane. Ho giocato buone partite, tatticamente molto solide, ma in finale - ha commentatoal termine della sfida - non ho giocato abbastanza bene. È chiaro, devo lavorare su alcuni aspetti prima di Miami. Ma alla fine, arrivare in finale è comunque un buon risultato, anche se sono ovviamente deluso per oggi".