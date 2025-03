Ilrestodelcarlino.it - Cosa ha detto Manuela Bianchi al pm: “Il dubbio che il colpevole fosse Louis l’ho sempre avuto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 18 marzo 2025 – La mattina del 4 ottobre 2023,avrebbe incontrato il vicino di casaDassilva nel garage di via del Ciclamino, proprio lì, a pochi metri dal cadavere della nuora Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate.le avrebbe“che c’era una persona a terra tra le due porte tagliafuoco e di andare a chiamare il ragazzo moldavo. Avevo capito che lui l’aveva già vista. Però lì per lì non ho capito altro ed il suo consiglio era di passare di lì e di stare zitta e di non dire che l’avevo vista. Anzi mi haproprio così, però non ho capito il motivo”. È il passaggio chiave dell’interrogatorio cheha reso al pubblico ministero Daniele Paci il 4 marzo scorso, prima come persona informata sui fatti e poi come indagata per favoreggiamento personale, difesa dall’avvocata Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan.