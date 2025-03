Amica.it - Cosa fareste se vostro figlio adolescente fosse accusato di aver ucciso una coetanea? Su Netflix c'è "Adolescence": da non perdere

Alla base c’è un crimine efferato, vero. Ma, il nuovo fenomeno, merita uno sguardo più approfondito. La miniserie arrivata sulla piattaforma streaming da qualche settimana, ha conquistato subito tutto: pubblico, critica e la prima posizione a livello mondiale. In Italia ha scalzato Il Gattopardo in una manciata di giorni.Si tratta di una storia crime suddivisa in 4 episodi, di circa un’ora ciascuno, che tolgono il fiato. Letteralmente. Perché ci mettono davanti al fallimento della socità: un’uccisa (forse) da un altrosediuna? Suc’è “”: da non(foto)La trama di “parte da una domanda:sedi omicidio? La serie racconta la storia di come il mondo di una famiglia finisca sottosopra quando il 13enne Jamie Miller viene arrestato per l’omicidio di Katie, una ragazza che frequenta la sua scuola.