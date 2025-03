Cosa faccio ora Grande Fratello l’annuncio di Tommaso dopo l’eliminazione | decisione presa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata del 17 marzo è stata decretatadidal. Ha perso la sfida con Chiara e Mariavittoria e ha dovuto lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia. Subitola comunicazione del verdetto del pubblico, Franchi ha rotto il silenzio informandoha voglia di fare ora che ritornerà alla vita quotidiana.Pernon è stato affatto semplice riuscire ad arrivare fino a questo punto, infatti la sua avventura alè durata sei mesi. Ora che è tutto finito, l’idraulico ha voluto dire ai telespettatori e anche a Signoriniha intenzione di fare,essere stato estromesso dal gioco.Leggi anche: “Dovete sapere che mi ha fatto”., le accuse di Zeudi: tira in ballo anche Signorini, la rivelazione di: “farò ora che sono uscito”Quello alè stato un epilogo tra l’altro assurdo per, che si è trovato ad affrontare la fidanzata Mariavittoria.