Cultweb.it - Cosa c’è scritto nella lettera di Papa Francesco al Corriere della Sera: il messaggio è potente

Nelle scorse ore le condizioni di salute di, ricoverato dal14 febbraio al Policlinico Gemelli per polmonite bilaterale, sono migliorate. La sala stampa vaticana ha diffuso una foto del pontefice, sulla sedia a rotelle, raccolto in preghiera. E, suldi oggi, c’è la suaal direttore, Luciano Fontana. Un testo, che riportiamo per intero, in cui Bergoglio offre il suo punto di vista sul delicato momento politico internazionale, tornando a parlare di pace: “Dobbiamo disarmare la Terra”, hain uno dei passaggi più forti.“Caro Direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda. La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide.