Cortona celebra la 70ª Mostra della Chianina: tradizione, gusto e innovazione a Fratticciola

Sabato 22 e domenica 23 marzo, la località diospiterà la 70ª edizionedei bovini di razza, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’agricoltura,gastronomia e delle tradizioni toscane.L’evento, organizzato dal Comune dicon il supporto diSviluppo e dell’associazione Carro Agricolo, si terrà presso il MuseoCiviltà Contadina e offrirà un ricco programma di iniziative: dal mercato del vitellone da carne al concorso delle migliori vitelle, passando per la fiera agroalimentare e lamercato delle attrezzature agricole e dei prodotti tipici locali.La manifestazione sarà animata da showcooking, degustazioni di eccellenze enogastronomiche, spettacoli e attività per bambini. Tra i protagonisti, il Consorzio Vini Doc, l’Associazione Frantoiani Cortonesi, il Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale e l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi.