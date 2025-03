Brindisireport.it - Cortile allagato dopo la pioggia: "Entrare a scuola è un'impresa impossibile"

SAN PIETRO VERNOTICO - "Attenzione a non mettere i piedi nella pozzanghera che se ti bagni le scarpe o i pantaloni resti bagnato per tutta la mattinata".nei giorni di, per gli studenti che frequentano la Rodari-Decroly e San Pietro Vernotico, è una corsa ostacoli.