Parmatoday.it - Corteo davanti all'Efsa, i Radicali: "Da Coldiretti ossessiva crociata antiscientifica"

Leggi su Parmatoday.it

Nuove polemiche per la manifestazione nazionale di, che si terrà mercoledì 19 marzo a Parma."La manifestazione cheha organizzato di fronte alla sede di- scrivono in una nota Luca Marola e Valeria Di Cosmo deidi Parma - per chiedere criteri più.