Corteo Bologna, in 300 in piazza contro i bombardamenti a Gaza

, 18 marzo 2025 – “Free”. “Giù le mani dai bambini”. Sono arrivati in trecento, indel Nettuno, a manifestarei nuovidi Israele in Palestina. La manifestazione, convocata ieri mattina dai Giovani Palestinesi, è riuscita a richiamare, malgrado lo scarso preavviso, moltissime persone, per protestarequello che sta accadendo lungo la Striscia, con Israele che ha violato il cessate il fuoco riprendendo i. I morti sarebbero quattrocento. La manifestazione è iniziata alla 20. “Assassini, assassini, giù le mani dai bambini”, il grido dei manifestanti, tra cui molte famiglie, mamme con bimbi. Centinaia le bandiere palestinesi. Ilha quindi attraversato Strada Maggiore.