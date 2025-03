Quotidiano.net - Corte costituzionale: ore d'aria per detenuti 41-bis devono essere almeno quattro

Laha dichiarato l'illegittimitàdell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge di ordinamento penitenziario, limitatamente all'inciso "ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10". In sostanza, la Consulta ha 'espunto' l'imposizione di un limite massimo di due ore d'per ial 41 bis, e ha stabilito che le ore d'anche per loro4 al giorno, con possibilità di ridurle a due "per giustificati motivi" o persottoposti "a sorveglianza particolare". A chiedere chiarimenti sulla normativa è stato il Tribunale di sorveglianza di Sassari. La- nella sentenza n. 30 depositata oggi - ha sottolineato come "l'ampliamento delle ore della giornata in cui iin regime speciale possono beneficiare die luce all'aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziche, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei, possaritenuta più rispondente al senso di umanità".