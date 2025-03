Lapresse.it - Corte Costituzionale: “Almeno quattro ore d’aria al giorno per i detenuti al 41-bis”

Leggi su Lapresse.it

Secondo lain regime di 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’, devono poter beneficiare dioreal(salvo per “giustificati motivi” se la direzione dell’istituto carcerario dispone diversamente oppure in regime di sorveglianza speciale, nei quali casi possono essere non meno di due al). La Consulta lo ha stabilito con la sentenza 30/2025, con la quale viene dichiarata l’illegittimitàdell’articolo 41-bis, comma 2-quater lettera f dell’ordinamento penitenziario “”limitatamente all’inciso ‘ad una durata non superiore a due ore alfermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10?”. Le ragioni della decisione dellaAtteso che nel regime differenziato le oresono fruite dal detenuto all’interno del cosiddetto gruppo di socialità, opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria, laha ritenuto che il limite massimo di due ore al, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge numero 94 del 2009, non sia ragionevole né conforme alla finalità rieducativa della pena perché mentre “comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per idi fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza“.