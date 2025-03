Ilgiorno.it - Corruzione e appalti nel Pavese: indagato il sindaco di Torrevecchia Pia Gerardo Manfredi

Leggi su Ilgiorno.it

Pia, 18 marzo 2025 – C'è anchedel piccolo Comune diPia, nel, tra i sette indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Pavia che ipotizza, a vario titolo, i reati di, falso, peculato, indebita dazione di denaro, frode e truffa ai danni dello Stato in relazione anche adfinanziati col Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha assegnato sul territorio i fondi di Next Generation EU. Le contestazioni Nell'atto d'indagine – così come riportato dall’agenzia Agi – il nome dicompare in due capi d'imputazione relativi a presunte irregolarità "in relazione ai lavori pubblici di edificazione di una cappella gentilizia nell'area cimiteriale di". Al centro della vicenda, così come esposta nel decreto di perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza, ci sono la figura di un imprenditore di origini albanesi, che, in qualità di rappresentante legale della sua ditta, "promette denaro o altre utilità" a esponenti della pubblica amministrazione dei comuni di Vidigulfo (Pavia) e Giussago (Pavia), assieme al direttore operativo della sua società.