Corriere dello Sport – quanto può incassare la Juve

2025-03-18 08:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:FIRENZE – Gioiello. O rimpianto. L’ultima partita di Nicolò Fagioli può essere vista in entrambi i modi. Dipende dal filtro in questione, se viola o bianconero. Fiorentina-ntus è stata una dolce rivincita per lui. Un colpo al cuore per l’ambiente che lo ha svezzato, ma anche una prova di forza che sa di riscatto personale per lui. «Mi dispiace per lantus, una realtà che conosco bene e in cui ho vissuto per undici anni, ma adesso penso alla Fiorentina. Questa squadra mi ha fatto subito sentire a casa» ha detto nel post-partita. Fagioli, un affare per la FiorentinaUn mese, poco più, per rinascere. A 420 chilometri da Torino il talento di Fagioli è rifiorito, detonando proprio nel momento dell’incrocio con il suo passato.