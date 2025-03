Ilrestodelcarlino.it - ‘Corri con l’Avis’ fa il pienone. Oltre mille partecipanti alla partenza: "Una bella festa per la città"

Inun migliaio hanno partecipato, domenica scorsa,49esima edizione dellaconsi sono presentati in 1.097: 272 atleti per la competitiva e 825 i camminatori. Al primo posto sul podio maschile Marco Ercoli dell’Atletica Avis Castel San Pietro Terme, sul podio femminile Francesca Vassallo dell’Atletica Bagheria. "Unamanizione con una piazza Matteotti piena di gente – è il commento degli organizzatori –. Unaper tutti ma, soprattutto per gli atleti che hanno partecipato,80 quelli dell’Avis, e per le prime 30 società con il maggior numero di iscritti a cui sono stati dati riconoscimenti". E riconoscimenti sono stati consegnati anche per i memorial Gollini, Baladelli e Cocchi. Quest’ultimo, in particolare, era riservatodonna con più primavere presente in gara e che ha completato il percorso, iniziativa che viene riproposta per la sesta volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.