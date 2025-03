News.robadadonne.it - Corpo ritrovato in un bosco a Latina. Potrebbe essere Concetta Di Nucci, 89 anni

Unsenza vita e in avanzato stato di decomposizione è statonel pomeriggio del 17 marzo da un gruppo di cacciatori nel comune di Monte San Biagio, in provincia di; secondo le prime supposizioni, come riferito dal sindaco Federico Carnevale,trattarsi dell’89enneDi, scomparsa da casa lo scorso ottobre.Il cadavere,in una zona impervia nell’area boschiva sopra la Contrada Oliveti, sul Monte Calvo, non è stato recuperato proprio a causa della sua posizione, e per il sopraggiungere del buio che ha impedito ai soccorritori di prelevarlo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le operazioni stanno quindi proseguendo proprio in queste ore, poi la salma verrà trasportata all’obitorio dove l’autopsia potrà stabilire con certezza non solo l’effettiva identità della donna, ma anche la causa della morte.