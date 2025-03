Juventusnews24.com - Coreografia Fiorentina Juve: la decisione del Giudice Sportivo dopo lo striscione della curva viola. Comunicato ufficiale e provvedimento preso

di RedazionentusNews24: èladelloAttraverso il proprio sito, la Lega Serie A ha reso note le decisioni deli match29ª giornata. Ecco illadi, con lache ha esposto lome..a’.– «Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc.per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Ferrovia”, prima dell’iniziogara, esposto unacontenente un’espressione oltraggiosa nei confrontisquadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corsogara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosisquadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitorisquadra avversaria; sanzione attenuata ex art.