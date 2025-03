Ilgiorno.it - Controllo a sorpresa prima della gita scolastica: il conducente del pullman è ubriaco

Milano – Un autista di unè risultato positivo all'alcoltest eseguito dalla Polizia stradale di Verbania appenache si mettesse alla guida per accompagnare un gruppo di studenti di una scuola mediacittà piemontese ina Milano. L'uomo, un quarantenne residente nella provincia di Pavia messo a disposizione da una ditta del Milanese, è quindi stato sostituito da un altroinviato dalla azienda. Laha quindi subito un ritardo di alcune ore. Il, sanzionato anche per non aver inserito la carta tachigrafica e non aver rispettato i tempi di guida nei giorni precedenti al viaggio, dovrà pagare una multa di circa mille euro. La patente sarà sospesa per almeno 15 giorni, oltre a venire decurtata di 12 punti. Dall'inizio dell'anno, fa sapere la polizia stradale di Verbania, nel Verbano-Cusio-Ossola sono stati 25 gli autobus destinati a uscite didattiche sottoposti aal momentopartenza.