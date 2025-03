Napolipiu.com - Contratto spedito via e-mail: Gilardino firma in fretta e furia | Dirige l’allenamento di domani

via e-indi">chiamato nella notte: pronto ad incominciare una nuova avventura dopo l’esonero maturato a Genova Alberto, ex campione del mondo e una delle figure più rispettate nel calcio italiano, sta rapidamente consolidando la sua carriera da allenatore. Dopo aver lasciato il segno come attaccante in diverse squadre di Serie A, ora è pronto a affrontare una nuova sfida da tecnico, con un approccio che combina esperienza, passione e conoscenza profonda del gioco.La sua carriera da allenatore è in rapida ascesa, e il suo nome sta cominciando a farsi largo tra quelli più discussi nel panorama calcistico nazionale., che ha sempre mostrato una grande capacità di leggere la partita e di motivare i suoi giocatori, potrebbe essere la persona giusta per affrontare le sfide che si presenteranno.