Conto alla rovescia per ‘Zona Franca’ al via venerdì il festival della musica indipendente

Tempo di lettura: 2 minutiIlsta per finire:21 marzo prende ufficialmente il via Zona Franca 2025, ilche per due weekend animerà Benevento con concerti imperdibili in location storiche e suggestive.Quattro serate di grande, tutte a ingresso gratuito, con protagonisti alcuni dei nomi più interessanti del panorama indie e cantautorale italiano.Il primo weekend: due appuntamenti da non perdere21 marzo – Federico Dragogna (“Quello che ho capito di De André”)Giardino del Mago, Museo del Sannio – Ore 18:30Il chitarrista e autore dei Ministri apre ilcon uno spettacolo speciale dedicato a Fabrizio De André. Più di un semplice concerto, uno storytellingle tra parole e note, per raccontare il grande poetaitaliana da un punto di vista inedito.