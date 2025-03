Serieanews.com - Conte tra Napoli e Juve, c’è la decisione sul futuro: il retroscena con De Laurentiis

Antoniotra la permanenza ale un ritorno allantus, spunta uncon Deriguardante il suotra, c’è lasul: ilcon De(SerieANews.com)Ildi Antonioè ancora da scrivere? Il contratto che lo lega alper altri due anni direbbe di no, ma i rumors che sono iniziati a circolare sul suo nome hanno fatto pensare ad altro. La stagione in corso regalerà certamente la qualificazione alla prossima Champions League agli azzurri, dopo il disastro dello scorso anno, ma a 9 giornate dalla fine si può ancora credere nello scudetto.Certo, i punti persi nell’ultimo mese e mezzo sono tanti. Ilha iniziato a soffrire di pareggite, con 5 risultati “X” in 7 partite e una sola vittoria contro la Fiorentina.