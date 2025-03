Juventusnews24.com - Conte Juve: resta vivo questo sogno per la panchina del futuro, ma c’è una grande incognita. Il punto sul tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per ladel, ma c’è una. Ilsulattualmente alla guida del NapoliTra i nomi accostati alladellain vista di un eventuale esonero di Thiago Motta al termine di questa stagione c’è anche Antonio, ex bianconero da quest’anno alla guida del Napoli.L’ipotesi stuzzica non solo i tifosi ma anche la stessa società bianconera, anche se come detto soltanto a partire dalla prossima estate. E non è detto, comunque, che lariuscirà a strapparlo al Napoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com