Ilgiorno.it - Consorzio per i servizi sociali. La Giunta regionale commissaria

È statoto dallail Comune di Como, per non aver adempiuto all’attuazione del Piano di zona 2025-27 dell’ambito territoriale. La decisione è stata presa nella mattinata di ieri e comunicata a stretto giro a Palazzo Cernezzi, che già era stato avvisato la scorsa settimana delle conseguenze che avrebbe avuto il rifiuto ad adempiere all’invito già più volte sollecitato. "La decisione è stata presa al fine di garantire la continuità delle prestazioni– spiega l’assessoreAlessandro Fermi, con delega all’Università e alla Ricerca – Il provvedimento prevede la nomina di un commissario ad acta, per la mancata sottoscrizione da parte del sindaco di Como dell’Accordo di programma dell’Ambito territoriale di Como, per l’attuazione del Piano di zona. È la prima volta in assoluto che siamo stati costretti a un provvedimento così drastico, tanto che non avevamo alcun precedente cui fare riferimento".