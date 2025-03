Bergamonews.it - Consiglio Comunale, niente commissioni né capigruppo: Di Cintio chiede la modifica del regolamento

Bergamo. “rò ladel, perché trovo assolutamente irrituale e perché no, anche anti democratico che chi, come me in questo caso, ha scelto di uscire dalla minoranza e non aderire a nessun gruppo consiliare, non possa trovare rappresentanza neldi Presidenza e nelle, senza poter svolgere appieno le sue funzioni da consigliere”. Così Cesare di, consigliereex Lista Pezzotta, che una decina di giorni fa ha preso la decisione di lasciare la sua “casa” politica, quello che l’ha visto candidarsi con Andrea Pezzotta, avversario in campagna elettorale dell’attuale sindaca Elena Carnevali, e ora rappresentante del centrodestra in aula, per correre una partita in modo indipendente. Una decisione che ha scatenato le reazioni di maggioranza e minoranza, oltre che i rumors di chi lo voleva entrare nelle fila del popolo a favore della prima cittadina.