Ilrestodelcarlino.it - Consigli su come evitare le truffe. Il maresciallo incontra i cittadini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono gli incontri promossi dalle forze dell’ordine e dalle Amministrazioni Comunali per sensibilizzare la popolazione anziana nei confronti delledi cui proprio gli anziani sono, loro malgrado, le principali vittime potenziali. Oggi dalle 16,30 sarà ilcapo Giuseppe Caccavo, Comandante della stazione dei Carabinieri di Formigine, are la cittadinanza per illustrare i casi più diffusi di, fornendo agli intervenuti informazioni a proposito di questo fenomeno, tanto odioso quanto ormai diffuso, fornendo inoltre suggerimenti sudi rimanere vittima dei malviventi. Teatro dell’incontro, non il primo di questo tipo, l’Auditorium Palmieri di via Darwin, a Magreta: l’obiettivo è quello di arginare un fenomeno in pericolosa espansione anche nel disrretto,peraltro dimostrato da epidosi anche recenti.